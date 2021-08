Mindset reicht internationale Patentanmeldung für seine neuartige Methode der Psilocybinsynthese ein

Toronto, Ontario, 3. August 2021 – Mindset Pharma Inc. (CSE:MSET) (FWB:9DF) (OTCQB:MSSTF) („Mindset“ oder das „Unternehmen“), ein auf die Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln spezialisiertes Unternehmen, das sich in erster Linie der Herstellung von optimierten Psychedelika der nächsten Generation für die Behandlung von neurologischen und neuropsychiatrischen Erkrankungen mit ungedecktem medizinischem Bedarf widmet, hat heute die Einreichung einer internationalen Patentanmeldung für seine neuartige Methode der Psilocybinsynthese bekannt gegeben. Die Anmeldung beansprucht das Prioritätsdatum der bereits am 24. Juli 2020 eingereichten vorläufigen Anmeldung des Unternehmens beim Patentamt der Vereinigten Staaten (United States Patent and Trade Mark Office).