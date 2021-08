EY ernennt Glenn Gonzales und Vishal Hiremath von Jet It zu Finalisten des Entrepreneur Of The Year 2021 Southeast Award

GREENSBORO, N.C., 3. August 2021 /PRNewswire/ -- Ernst & Young LLP (EY US) gab am Donnerstag, 29. Juli, bekannt, dass Glenn Gonzales und Vishal Hiremath, Mitbegründer von Jet It und JetClub, zu den Gewinnern des Entrepreneur Of The Year 2021 Southeast Award ernannt wurden. Entrepreneur Of The Year ist eines der bedeutendsten wettbewerbsorientierten Award-Programme für Unternehmer und Führungskräfte wachstumsstarker Unternehmen. Die Nominierten werden anhand von sechs Kriterien bewertet: unternehmerische Führung, Talentmanagement, Schwierigkeitsgrad, finanzielle Leistung, gesellschaftlicher Einfluss und Aufbau eines wertebasierten Unternehmens sowie Originalität, Innovation und Zukunftspläne. Glenn Gonzales und Vishal Hiremath wurden von einer unabhängigen Jury ausgewählt, und der Preis wurde während der virtuellen Preisverleihung des Programms am 29. Juli 2021 bekannt gegeben.

„Eine tolle Anerkennung für das gesamte Jet It und Jet Club Team! In weniger als drei Jahren haben unsere kollektiven Bemühungen diese hohe Auszeichnung verdient. Vishal Hiremath und ich sind so stolz auf die vielen Leistungen, die jedes Teammitglied vollbracht hat", sagt Gonzales.