NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Dienstag unspektakulär in den Handel gestartet. Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte nach der ersten Stunde 0,14 Prozent höher auf 34 885,96 Punkten. Der marktbreite S&P 500 rückte um 0,07 Prozent auf 4390,41 Punkte vor. Der technologielastige Nasdaq 100 hingegen verlor 0,13 Prozent auf 14 944,56 Zähler.

Einige Quartalszahlen außerhalb des Dow stehen im Blick. Bislang verläuft die Berichtssaison in den USA recht erfreulich. Allerdings sorgen auch an der Wall Street steigende Corona-Infektionszahlen für Unsicherheit ebenso wie die Regulierungsmaßnahmen der chinesischen Regierung gegen Unternehmen verschiedener Branchen. Online-Spiele bezeichnete China nun als spirituelles Opium, unter diesen Aussagen litten am Dienstag in Hongkong die Papiere des Internetkonzerns Tencent bereits deutlich.