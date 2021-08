EnWave Aktionärs-Update

Angesichts der Reihe jüngster Entwicklungen bei EnWave in den letzten Monaten hielten wir es für das Beste, ein Schreiben an die Aktionäre zu senden, damit sie über eine Reihe von Bereichen in unserem Geschäft auf dem Laufenden bleiben. Zu den behandelten Themen gehören der allgemeine Stand der Dinge, der anhaltende Turnaround bei NutraDried und die gegen den ehemaligen CEO von EnWave eingereichte Klage sowie Details zu unserer Pressemitteilung über die Gewinne im dritten Quartal.

Allgemeiner Stand der Dinge

Im Laufe des Geschäftsjahres 2021 haben wir die Kommerzialisierung unserer patentierten Radiant Energy Vacuum (REV)-Technologie in mehreren großen Märkten weiter verbessert und beschleunigt. Zudem haben wir im Februar entschiedene Maßnahmen ergriffen, um den Kurs von NutraDried zu korrigieren und eine Trendwende einzuleiten, die sich in den kommenden Quartalen abzeichnen wird. Ungeachtet der geschäftlichen Herausforderungen durch die Pandemie ist es uns gelungen, in unserem Geschäftsbereich Maschinenverkauf und Lizenzgebührgenerierung Rekordbruttomargen, bereinigtes EBITDA und Gewinn zu erzielen.

Turnaround bei NutraDried

Wir haben im Februar die Restrukturierung des Geschäfts von NutraDried eingeleitet, wodurch wir viele Ermessensausgaben und mehrere unnötige Ausgaben innerhalb dieses Geschäftsbereichs beseitigt haben. Wir haben einen versierten neuen CEO, Brad Lahrman, eingestellt, der sich nahtlos in unser Kernmanagement-Team einfügt. Es ist noch früh, aber wir sind sehr zufrieden mit Brads Führungsstil, seiner pragmatischen Planung und seiner proaktiven „Wir schaffen das“-Einstellung. Die Geschwindigkeiten haben sich gegenüber dem Vorjahr verbessert, das Geschäft hat wesentliche neue Großaufträge generiert und sowohl Umsatz als auch Marge entwickeln sich in die richtige Richtung. Es gibt noch viel zu tun, aber wir sind optimistisch in Bezug auf einen soliden Turnaround nach der sehr schlechten Leistung, die im ersten und zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2021 gemeldet wurde.