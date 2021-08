Havn Life vermeldet erste Ernte von Psilocybin-Pilzen in seiner Betriebsanlage in Jamaika

Havn Life vermeldet erste Ernte von Psilocybin-Pilzen in seiner Betriebsanlage in Jamaika 03.08.2021

Havn Life Sciences wird die Pilze der Firma "Delic Labs" in Kanada zur Qualitätskontrolle und Untersuchung übergeben. Damit wird Havn Life zum ersten Psilocybin-exportierenden Unternehmen in der karibischen Gemeinschaft und im gemeinsamen Markt.

Havn Life Sciences (ISIN: CA4196211078 ; WKN: A2QCQ0), ein Biotechnologieunternehmen, das sich der standardisierten Extraktion von psychedelischen Substanzen für die Herstellung von aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs) zur Unterstützung einer gesunden Gehirnaktivität und zur Verbesserung der geistigen Fähigkeiten widmet, kann mit Stolz berichten, dass die erste Ernte von psilocybinhaltigen Pilzen in seinem Anbau- und Produktionsbetrieb in Jamaika eingebracht wurde. In Zusammenarbeit mit seinem Partner, dem GMP-konformen Hersteller "P.A. Benjamin" in Kingston, wird das Unternehmen das geerntete Psilocybin nach Kanada exportieren, wo es einer Sicherheitsprüfung und Qualitätskontrolle beim Laborpartner "Delic Labs" unterzogen wird.

"Dies ist der Moment, auf den wir unermüdlich hingearbeitet haben", kommentierte Tim Moore, CEO von Havn Life und ergänzte: "Wir haben alle Ziele unseres strategischen Fahrplans sehr ambitioniert umgesetzt, und sobald dieser letzte Schritt bei DELIC Labs vollzogen ist, wird sich Havn Life als erste und beste Wahl in der Produktversorgung weltweit positionieren".

"Delic Labs" wurde vom preisgekrönten Chemiker Dr. Markus Roggen und Dr. Glenn Sammis, einem Professor der University of British Columbia, gegründet und ist ein staatlich zugelassenes Psilocybin- und Cannabis-Forschungslabor - eines der wenigen lizenzierten Psilocybin-Forschungslabors in Kanada. "Delic Labs" zählt zu den weltweit führenden Einrichtungen, die sich auf die Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle und die Sicherheitsprüfung von Psilocybin und anderen psychedelischen Wirkstoffen spezialisiert haben. Diese Partnerschaft wird die Versorgung der Forschungs- und Klinikpartner des Unternehmens mit Produkten erleichtern und markiert einen essentiellen Schritt in der Strategie von Havn Life, die darin besteht, qualitätskontrollierte, standardisierte Produkte für die Forschung und klinische Studien in Nordamerika, der Karibischen Gemeinschaft und dem Gemeinsamen Markt (CARICOM) sowie Europa herzustellen.