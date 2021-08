+++ Autohersteller setzen immer stärker auf Elektromobilität +++

Liebe Aktionäre,

es gibt wieder eine Fülle neuer Nachrichten aus der Automobilindustrie und von der Rock Tech Lithium selbst.

Nach dem Volkswagen-Konzern hat jetzt auch Daimler angekündigt, in die Produktion von Batteriezellen selbst einzusteigen – und zwar im großen Stil. Die Stuttgarter allein wollen in den kommenden Jahren insgesamt acht Gigafactories hochziehen – vier in Europa, drei in Asien und eine in den USA. Die gesamte Kapazität soll sich auf insgesamt 200 Gigawattstunden GWh) belaufen. Das entspricht in etwa der fünffachen Kapazität der Gigafactory von Tesla und Panasonic, die bislang als die weltweit größte Produktionsstätte für Batteriezellen gilt. Daimler kann künftig circa drei bis vier Millionen Elektroautos mit eigenen Akkus bestücken.

Die Automanager begreifen zunehmend, dass es sich bei den Zellen nicht um „Commodities“ wie Achsen oder Autositze handelt, die sich überall auf der Welt einkaufen lassen. Vielmehr bilden die Akkus das Herzstück der Stromer. Von ihnen hängen wichtige Eigenschaften der Autos wie Reichweite, Ladegeschwindigkeit und natürlich das Drehmoment, sprich die Beschleunigung, ab. Außerdem wollen und müssen die westlichen Autobauer ihre Abhängigkeit von asiatischen und insbesondere von chinesischen Lieferanten vermindern. Nur so können sie die Qualität der Zellen kontrollieren. Außerdem setzt Peking Im- und Exporte immer wieder als politische Waffe ein. Dieses Risiko können Daimler oder VW nicht eingehen.

Bei der Elektrifizierung ihrer Fahrzeugflotten müssen die Autokonzerne ordentlich aufs Gas drücken. Denn faktisch will die EU Autos mit Verbrennungsmotoren ab dem Jahr 2035 verbieten. Schon bei den derzeitigen Plänen rechnen die Automanager bei Batteriezellen mit Engpässen. Denkt man die Lieferketten bis zum Ende, könnten auch die Batterierohstoffe knapp werden. Das gilt vor allem für Lithium-Carbonat und -Hydroxid, das bislang ganz überwiegend in China hergestellt wird. Daher plant Rock Tech Lithium den Bau mehrerer Converter, die Lithiumerz zu batteriefähigem Lithium-Hydroxid veredeln – und zwar in Europa.