Dieser Rücksetzer trübt die Perspektiven für die nächsten Tage. Denn dadurch kommt die nächste wichtige Haltezone immer näher. So beträgt der Sicherheitspuffer bis zum Monats-Tief nur noch rund fünf Prozent. Diese letzte Bastion auf dem Weg nach unten stellt sich dem Kurs bei 0,22 EUR in den Weg. Daher geht es jetzt also um alles!

Bei dynaCERT ist also die Zeit für mutige Schnäppchenjäger gekommen. So können Sie bei der Aktie heute einen satten Rabatt einstreichen. Wer dagegen eher skeptisch ist, hat durch die höheren Notierungen die Chance auf einen vergünstigten Baisse-Einstieg.

Fazit: Diese dynaCERT-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei abrufen können.