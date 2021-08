Saturn Oil & Gas Inc. gibt Entwicklungsbohrprogramm und Unternehmensupdate bekannt

- Saturn beginnt mit Entwicklungsbohrungen und Überarbeitungsprogramm im westlichen Zentral-Saskatchewan.

- Warrants aus der Eigenkapitalfinanzierung im Juni 2021 sind nun als SOIL.WT an der TSX-V zum Handel notiert.

- Der Board of Directors hat die Gewährung von 12.5 Millionen Incentivaktien-Optionen genehmigt.

CALGARY, ALBERTA – 3. August 2021 – Saturn Oil & Gas Inc. („Saturn“ oder das „Unternehmen“) (TSX.V: SOIL) (FWB: SMK) gibt den Beginn eines drei Bohrungen umfassenden Entwicklungsbohrprogramms im westlichen Zentral-Saskatchewan bekannt. Ferner werden die 268,3 Millionen Warrants, die im Zusammenhang mit der Privatplatzierung im Juni 2021 ausgegeben wurden (die „Warrants“), ab dem 3. August 2021 unter dem Kürzel SOIL.WT an der TSX Venture Exchange gehandelt. Der Board of Directors des Unternehmens hat 12.500.000 Incentivaktien-Optionen an Directors, leitende Angestellte, Mitarbeiter und Berater gewährt.

Beginn der Entwicklungsbohrungen im westlichen Zentral-Saskatchewan

Saturn wird im westlichen Zentral-Saskatchewan drei Horizontalbohrungen mit größerer Reichweite (Extended Reach Horizontal Well, ERH) niederbringen, die auf Leichtöl in der Viking-Formation abzielen. An jeder der Bohrungen wird Saturn eine 100 %-Betriebsbeteiligung haben, wobei die erste Bohrung voraussichtlich im August 2021 niedergebracht wird. Das Unternehmen wird auch andere Feldaktivitäten und Überarbeitungsarbeiten auf dem Viking-Projekt durchführen, um die aktuelle Produktion zu steigern.

„Wir sind ermutigt, unsere Entwicklungsaktivitäten auf unserem Viking-Projekt wieder aufzunehmen, wo Saturn über umfangreiche Erfahrungen mit dem Niederbringen von ERH-Bohrungen und eine starke Erfolgsbilanz verfügt“, sagte John Jeffrey, CEO von Saturn. „Diese ersten drei Bohrungen werden der Auftakt des von uns durchgeführten Bohrprogramms sein, das wir im vierten Quartal 2021 und im nächsten Jahr erweitern wollen.“

Unternehmensupdate

Heute werden die in Verbindung mit der überzeichneten Privatplatzierung von 32,2 Millionen Dollar im Juni ausgegebenen Warrants den Handel an der TSX Venture Exchange aufnehmen. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,16 Dollar pro Stammaktie und verfällt am 2. Juni 2023. Der Board of Directors von Saturn hat die Gewährung von Incentivaktien-Optionen an bestimmte Directors , leitende Angestellte, Mitarbeiter und Berater des Unternehmens genehmigt, die sie für einen Zeitraum von fünf Jahren zum Erwerb von bis zu insgesamt 12.500.000 Stammaktien zu einem Preis von 0,12 Dollar berechtigen.