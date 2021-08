Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) - Der Starkregen der letzten Woche hat zu immensen

Der Video-Service kann auch bundesweit im Rahmen von Besichtigungen undWertermittlungen genutzt werden. Ena Mustedanagic, Leiterin Produktmanagement:"Auch mit Blick auf die aktuelle Coronalage bietet diese komplett kontaktloseVorgehensweise weniger Aufwand für den Endkunden. Zudem ist dieser Service imVergleich zum Vor-Ort-Termin verbunden mit einer schnelleren Lieferung desBesichtigungsberichts an den Kunden."Die Lösung wurde schlank konzipiert, um die Durchführung so benutzerfreundlichwie möglich zu gestalten: Eine Registrierung oder ein App-Download durchAnsprechpartner bzw. Darlehensnehmer sind nicht notwendig. Ena Mustedanagic:"Zudem leisten unsere Sachverständigen während der virtuellen Begehung beiBedarf, z. B. bei Verbindungsstörungen, auch gerne technischen Support - hierfürsind sie ausgebildet. In dem Video-Chat erläutert der Sachverständige demAnsprechpartner die weitere Vorgehensweise und steuert ihn durch das Objekt. DerService entspricht dabei selbstverständlich den aktuellen Anforderungen anSicherheit und Datenschutz." Auch die BaFin hat 2020 Innen- undAußenbesichtigungen per Video-Übertragung grundsätzlich freigegeben.Weitere Infos: https://blog.sprengnetter.de/wie-der-video-service-in-von-flutkatastrophe-betroffenen-gebieten-besichtigungen-sicherstelltÜber SprengnetterSeit 1978 macht Sprengnetter Immobilienbewertungen einfacher, sicherer undeffizienter. Das Unternehmen unterstützt seine Partner in der Kredit- undImmobilienwirtschaft durch innovative Softwarelösungen, umfassende und aktuelleMarktdaten, professionelle Dienstleistungen, Fachliteratur sowie vielfältigeSeminare zur Aus- und Weiterbildung. Neben seinem Hauptsitz inBad-Neuenahr-Ahrweiler ist Sprengnetter an den deutschen Standorten Berlin,Dortmund und Sinzig vertreten. Die Internationalisierung seines Geschäftestreibt das Unternehmen unter anderem durch die Sprengnetter Austria GmbH sowieNiederlassungen in Slowenien, Kroatien, Bosnien, Serbien und Montenegro voran.Sprengnetter beschäftigt insgesamt rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Pressekontakt:Janina BruckmannManagerin PRSprengnetter Property Valuation Finance GmbHmailto:janina.bruckmann@sprengnetter.de02641 91301289Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/156121/4985136OTS: Sprengnetter Property Valuation Finance GmbH