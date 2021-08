WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag kaum verändert geschlossen, nachdem sie ursprünglich mit Gewinnen in den Handel gestartet war. Im Verlauf des Handelstags grenzte sie diese allerdings stark ein. Der heimische Leitindex ATX gewann schließlich geringe 0,03 Prozent auf 3509,70 Punkte. Der ATX-Prime schloss prozentual unverändert bei 1778,48 Zählern.

Trotz der Aufschläge blieben Anleger weiterhin aufgrund der Verbreitung der neuen Delta-Variante des Coronavirus unter anderem in China vorsichtig, hieß es am Markt. Zudem seien die jüngsten Einkaufsmanagerindizes aus den USA und China zu Beginn der Woche unter den Erwartungen ausgefallen, was am Dienstag weiterhin auf die Kurse drückte.