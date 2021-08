Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Osteuropa Schluss Ohne klare Richtung Ohne klare Richtung haben am Dienstag die wichtigsten Börsen in Osteuropa geschlossen. Für verhaltene Stimmung an den Finanzmärkten sorgt weiter die Verbreitung der Delta-Variante des Coronavirus. In Prag fiel der tschechische Leitindex PX um …