DigitalEd meldet Wachstumsinvestition von PSG

DigitalEd meldet heute eine Wachstumsinvestition von PSG, einem führenden Growth-Equity-Unternehmen, das Kooperationen mit software- und technologieorientierten Dienstleistungsunternehmen im mittleren Marktsegment unterhält. DigitalEd bietet die SaaS-basierte digitale Lernplattform Möbius an, die sich auf die Vermittlung von Lerninhalten aus den Bereichen Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften und Technik (MINT) konzentriert. PSG ist der einzige externe Investor von DigitalEd. Über die finanziellen Einzelheiten der Transaktion wurde nichts bekannt gegeben.

DigitalEd wurde 2018 mit einer einfachen, überzeugenden Zielsetzung gegründet: die Gestaltung der Welt durch digitales Lernen. DigitalEd bietet individuelles Lernen in einer vernetzten Welt, die es Studierenden ermöglicht, Wissen auf angeleitete Weise im selbstbestimmten Tempo zu erwerben. DigitalEd unterstützt derzeit mehr als 300 Bildungseinrichtungen in aller Welt, verwaltet über 20 Millionen Prüfungen und Aufgaben und unterstützt das Online-Lernen an weltweit führenden Universitäten, technischen Hochschulen und Community Colleges.