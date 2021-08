Mit Bonus- und Discount-Zertifikaten, sowie Aktienanleihen können sich Anleger defensiv auf die Wacker Chemie-Aktie positionieren.

Wacker Chemie (DE000WCH8881) spielt mit einem Börsenwert von 6,2 Mrd. Euro im Mittelfeld der MDAX-Unternehmen mit – auch wenn die Aktie nicht in der ersten Reihe für einen DAX-Aufstieg im September steht, so sollte die Index-Umgestaltung im September (DAX 30 auf 40 Werte, MDAX 60 auf 50 Werte) mehr Aufmerksamkeit auf den Münchner Spezialchemie-Konzern lenken. Bereits bei einer Seitwärtsbewegung der Aktie können Zertifikate eine attraktive Rendite liefern. Für die kurzfristige Disposition interessant: Wacker berichtet am 5.8.21 zum zweiten Quartal.

Discount-Strategie mit 10 Prozent Puffer (Dezember)