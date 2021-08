Erkrath (ots) - Das Oberlandesgericht Naumburg hat mit Beschluss vom 19. Juli

2021 deutlich gemacht, dass es beabsichtigt, dem von der Kanzlei Rogert &

Ulbrich vertretenden Kläger einen Anspruch auf Schadensersatz zuzusprechen. Der

Grund: Das Fahrzeug des Klägers, ein VW T6 Multivan

(https://ru.law/expertise/abgasskandal/ea288/#modelle) mit dem EA288-Dieselmotor

(https://ru.law/expertise/abgasskandal/ea288/) und Abgasreinigung per

SCR-Katalysator, verfügt über unzulässige Abschalteinrichtungen. Das

Vorhandensein dieser unzulässigen Funktionen, mit Hilfe derer in erster Linie

der Prüfstand "überlistet" werden soll, konnte die Klägerseite nach Ansicht des

Gerichts in hinreichender Art und Weise belegen (OLG Naumburg Beschluss vom

19.07.2021, Az. 8 U 11/21)



Unterschiedliche Betriebsstrategien des SCR-Katalysators sind unzulässig I

Rogert & Ulbrich schlägt VW mit den eigenen Waffen







einem von der VW AG selbst eingeholten Gutachten gelingt es der auf den

Abgasskandal spezialisierten Verbraucherschutzkanzlei, das Gericht von dem

Vorhandensein unzulässiger Abschalteinrichtungen zu überzeugen.



Konkret geht aus den Dokumenten nicht nur das Vorhandensein der inzwischen

bekannten Fahrkurvenerkennung hervor, mit Hilfe derer das Fahrzeug selbstständig

in der Lage ist, einen bevorstehenden Prüfstand zu erkennen. Auch belegen die

Dokumente "schwarz auf weiß" unterschiedliche Betriebsstrategien, welche in

Abhängigkeit des durch die Fahrkurvenerkennung festgestellten

"Strecken-Zeit-Korridors" die Abgasrückführungsrate sowie die AdBlue-Dosierung

des Fahrzeugs verändern. Ziel dieser unterschiedlichen SCR-Betriebsstrategien

ist nach Überzeugung des Gerichts, die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte

für Stickoxide auf dem Prüfstand sicher einhalten zu können. Wie sich diese auf

das Emissionsverhalten des Fahrzeugs im realen Fahrbetrieb auf der Straße

auswirken, könne darüber hinaus dahinstehen. Allein die Tatsache, dass diese

Funktionen von vornherein einzig dazu dienten, während des Prüfstands ein

abweichendes Abgasreinigungsverhalten herbeizuführen, als dies im realen

Fahrbetrieb der Fall ist, sorgt bereits für eine Unzulässigkeit der

Abschalteinrichtungen.



"Dieselskandal 2.0" (https://ru.law/expertise/abgasskandal/ea288/) nimmt an

Fahrt auf - Rogert & Ulbrich rät dazu, Ihre Ansprüche prüfen zu lassen



Der Beschluss zeigt wieder einmal, dass Verfahren gegen die

welchen es um den EA288-Dieselmotor

(https://ru.law/expertise/abgasskandal/ea288/) des Konzerns geht, deutlich

erfolgsversprechender sind, als es die Volkswagen AG selbst darzustellen

versucht.



Über Rogert & Ulbrich



Die Rechtsanwaltskanzlei Rogert & Ulbrich ist eine renommierte

Wirtschaftskanzlei mit besonderer Expertise im Verbraucherschutz. Die Kanzlei

beschäftigt rund 20 Rechtsanwälte. Insbesondere als Pionierkanzlei im "Diesel-

Abgasskandal" hat sie sich einen Namen gemacht. Die Rechtsanwälte beraten und

vertreten bundesweit geschädigte Fahrzeugkäufer - darunter Einzelpersonen,

Unternehmen und Kommunen. Sie war bundesweit als erste Kanzlei im Abgasskandal

aktiv und ebenfalls als erste mit einer deliktischen Klage gegen die Volkswagen

AG erfolgreich.



Im Rahmen der historisch ersten Musterfeststellungsklage des Verbraucherzentrale

Bundesverbandes e.V. vertraten die Rechtsanwälte Dr. Marco Rogert und Tobias

Ulbrich unter dem Dach der R/U/S/S Litigation Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

erfolgreich die Interessen des Bundesverbands der Verbraucherzentralen (vzbv)

und der dahinterstehenden bis zu 470.000 Verbraucher gegen die Volkswagen AG.

Viele Tausend Urteile wurden bislang gegen Automobilkonzerne erstritten. Die

Pioniere im Abgasskandal sind nach wie vor eine führende Adresse in der

rechtlichen Aufarbeitung des Diesel-Abgasskandals.



Weitere Informationen: https://www.ru.law/ // Twitter

(https://twitter.com/RogertUlbrich) // Instagram

(https://www.instagram.com/rogertulbrich/) //

(https://www.facebook.com/RogertUlbrich)



Pressekontakt:



Nicole Wynbergen

Rechtsanwältin



Rogert & Ulbrich

Rechtsanwälte in Partnerschaft mbB

Niermannsweg 13 - 40699 Erkrath

Telefon: (0049) (0)2234/9370200

E-Mail: mailto:wynbergen@ru.law



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/119896/4985174

OTS: Rogert & Ulbrich





Mit Hilfe erst kürzlich veröffentlichter Volkswagen-interner Dokumente sowieeinem von der VW AG selbst eingeholten Gutachten gelingt es der auf denAbgasskandal spezialisierten Verbraucherschutzkanzlei, das Gericht von demVorhandensein unzulässiger Abschalteinrichtungen zu überzeugen.Konkret geht aus den Dokumenten nicht nur das Vorhandensein der inzwischenbekannten Fahrkurvenerkennung hervor, mit Hilfe derer das Fahrzeug selbstständigin der Lage ist, einen bevorstehenden Prüfstand zu erkennen. Auch belegen dieDokumente "schwarz auf weiß" unterschiedliche Betriebsstrategien, welche inAbhängigkeit des durch die Fahrkurvenerkennung festgestellten"Strecken-Zeit-Korridors" die Abgasrückführungsrate sowie die AdBlue-Dosierungdes Fahrzeugs verändern. Ziel dieser unterschiedlichen SCR-Betriebsstrategienist nach Überzeugung des Gerichts, die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwertefür Stickoxide auf dem Prüfstand sicher einhalten zu können. Wie sich diese aufdas Emissionsverhalten des Fahrzeugs im realen Fahrbetrieb auf der Straßeauswirken, könne darüber hinaus dahinstehen. Allein die Tatsache, dass dieseFunktionen von vornherein einzig dazu dienten, während des Prüfstands einabweichendes Abgasreinigungsverhalten herbeizuführen, als dies im realenFahrbetrieb der Fall ist, sorgt bereits für eine Unzulässigkeit derAbschalteinrichtungen."Dieselskandal 2.0" (https://ru.law/expertise/abgasskandal/ea288/) nimmt anFahrt auf - Rogert & Ulbrich rät dazu, Ihre Ansprüche prüfen zu lassenDer Beschluss zeigt wieder einmal, dass Verfahren gegen die Volkswagen AG, inwelchen es um den EA288-Dieselmotor(https://ru.law/expertise/abgasskandal/ea288/) des Konzerns geht, deutlicherfolgsversprechender sind, als es die Volkswagen AG selbst darzustellenversucht.Über Rogert & UlbrichDie Rechtsanwaltskanzlei Rogert & Ulbrich ist eine renommierteWirtschaftskanzlei mit besonderer Expertise im Verbraucherschutz. Die Kanzleibeschäftigt rund 20 Rechtsanwälte. Insbesondere als Pionierkanzlei im "Diesel-Abgasskandal" hat sie sich einen Namen gemacht. Die Rechtsanwälte beraten undvertreten bundesweit geschädigte Fahrzeugkäufer - darunter Einzelpersonen,Unternehmen und Kommunen. Sie war bundesweit als erste Kanzlei im Abgasskandalaktiv und ebenfalls als erste mit einer deliktischen Klage gegen die VolkswagenAG erfolgreich.Im Rahmen der historisch ersten Musterfeststellungsklage des VerbraucherzentraleBundesverbandes e.V. vertraten die Rechtsanwälte Dr. Marco Rogert und TobiasUlbrich unter dem Dach der R/U/S/S Litigation Rechtsanwaltsgesellschaft mbHerfolgreich die Interessen des Bundesverbands der Verbraucherzentralen (vzbv)und der dahinterstehenden bis zu 470.000 Verbraucher gegen die Volkswagen AG.Viele Tausend Urteile wurden bislang gegen Automobilkonzerne erstritten. DiePioniere im Abgasskandal sind nach wie vor eine führende Adresse in derrechtlichen Aufarbeitung des Diesel-Abgasskandals.Weitere Informationen: https://www.ru.law/ // Twitter(https://twitter.com/RogertUlbrich) // Instagram(https://www.instagram.com/rogertulbrich/) // Facebook (https://www.facebook.com/RogertUlbrich)Pressekontakt:Nicole WynbergenRechtsanwältinRogert & UlbrichRechtsanwälte in Partnerschaft mbBNiermannsweg 13 - 40699 ErkrathTelefon: (0049) (0)2234/9370200E-Mail: mailto:wynbergen@ru.lawWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/119896/4985174OTS: Rogert & Ulbrich