CTS EVENTIM AG & Co. KGaA schließt Vereinbarung über Projektentwicklung von Italiens größter Multifunktionshalle

München, 3. August 2021. Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA hat heute eine Vereinbarung über die Projektentwicklung und den Betrieb von Italiens größter und modernster Multifunktionsarena geschlossen, der MSG Arena in Mailand. Die Investitionssumme beträgt rund 180 Mio. Euro über die Projektlaufzeit. Eine zur Eventim-Gruppe gehörende Projektgesellschaft mit Sitz in Mailand wird dazu von der Milano Santa Giulia S.p.A. ein 50.000 Quadratmeter großes Grundstück im Südosten der norditalienischen Wirtschaftsmetropole erwerben und dort die neue Arena einschließlich der Außenanlagen und zweier benachbarter Parkhäuser planen, errichten und betreiben. Die Arena mit einer maximalen Kapazität von bis zu 16.000 Plätzen wird über ein mehr als 10.000 Quadratmeter großes Außengelände verfügen, das auch für Open-Air-Veranstaltungen geeignet ist. Der Baubeginn ist für Herbst 2022 vorgesehen, die Fertigstellung im Herbst 2025. Die Arena soll Anfang 2026 dem Internationalen Olympischen Komitee als Wettbewerbsstätte für die Winterspiele zur Verfügung gestellt werden. Nach dem Ende der Spiele ist der Betrieb durch die Eventim-Projektgesellschaft geplant. Die MSG Arena ist Teil des Stadtentwicklungsprojekts Milano Santa Giulia, das nur wenige Kilometer von Mailands Stadtzentrum entfernt auf 120 Hektar Büros, Wohneinheiten und Einzelhandel umfasst. Mit diesem Projekt baut die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA ihre Aktivitäten beim Betrieb international renommierter Spielstätten aus. Dazu zählen bereits die LANXESS Arena in Köln, das EVENTIM Apollo in London und die K.B. Hallen in Kopenhagen. Seite 2 ► Seite 1 von 3



