Sagentia Innovation erhält Red Dot Best of the Best Auszeichnung für sprachgesteuerte Operationslupen Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 03.08.2021, 20:31 | 34 | 0 | 0 03.08.2021, 20:31 | CAMBRIDGE, England, 3. August 2021 /PRNewswire/ -- Ein vom multidisziplinären Team von Sagentia Innovation entwickeltes sprachgesteuertes chirurgisches Lupen-Headset, sPEEK, wurde mit dem begehrten Red Dot: Best of the Best Auszeichnung für die höchste Designqualität ausgezeichnet. Das Headset wurde als Reaktion auf die Probleme der Chirurgen mit den vorhandenen Lupen entwickelt und macht die manuelle Einstellung von Vergrößerung und Beleuchtung überflüssig, die ansonsten den chirurgischen Ablauf unterbrechen kann. In allen Branchen gibt es eine wachsende Nachfrage nach Sprachsteuerung als allgegenwärtigem Teil einer Benutzeroberfläche, da sie viele Vorteile mit sich bringt. Einer davon ist, dass die fortschrittlichen Sprachsteuerungsfunktionen von sPEEK auf Edge Processing basieren, wodurch sichergestellt wird, dass das Headset im Operationssaal zuverlässig funktioniert. Der lokale Charakter der Randverarbeitung vermeidet auch die Übertragung potenziell sensibler Daten über Krankenhausnetze oder in die Cloud. Chirurgen können per Sprachbefehl das Licht des Headsets aktivieren und zwischen den Helligkeitseinstellungen wechseln sowie die Vergrößerung um den Faktor 3, 4 und 5 erhöhen oder verringern. Die Wake-Words können individuell angepasst werden, und das physische Design ist für maximalen Komfort und Gleichgewicht optimiert. Im Gegensatz zu den bereits existierenden strombetriebenen chirurgischen Lupen enthält das sPEEK-Headset-Konzept einen batteriebetriebenen Mikrocontroller. Auch Mikrofone sind integriert. Dies macht Kabel und Gürtel-/Körperbefestigungen überflüssig, die aufgrund der Notwendigkeit von OP-Kitteln und anderer PSA für den Benutzer problematisch sein können. Carl Hewett, Design- und Innovationsmanager bei Sagentia Innovation, sagt, das Konzept erfülle die drei Kernbereiche des „Design Thinking": Nutzerzentriertheit, kommerzielle Machbarkeit und technische Durchführbarkeit. „Unsere Befragungen von praktizierenden Chirurgen ergaben mehrere Probleme im Zusammenhang mit bestehenden chirurgischen Lupen", erklärt Carl. „Das Fehlen einer intuitiven optischen Steuerung beschleunigte die Ermüdung der Augen und die gebückte Haltung, die zur Ermüdung des OP-Personals beitragen kann. Bei der Entwicklung von sPEEK haben wir auf das Fachwissen unserer Elektromechanik-Ingenieure und Software-Spezialisten zurückgegriffen, um diese Probleme zu lösen. Durch die freihändige Steuerung von Beleuchtung und Vergrößerung können Kliniker bei chirurgischen Eingriffen eine nahtlose Qualität der Versorgung gewährleisten." Seite 2 ► Seite 1 von 2



Diskussion: ### Verbio AG ### Diskussion: Diskussion zu SpeakEasy Cannabis Club Ltd.



0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer