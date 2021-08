Nach Strafzinsen für höhere Beträge auf Giro- und Tagesgeldkonten, „Verwahrentgelt“ genannt, greifen erste Institute auch auf Sparkonten zu.

Denn die Entwicklung dürfte sich für Anleger weiter verschärfen. Bereits 370 Institute berechnen Minuszinsen auf Giro- und Tagesgeldkonten. Zahlreiche Banken bieten Neukunden gar keine Sparkonten mehr an. Das sind verheerende Tendenzen, die auf die Dauer das Vertrauen in unser Finanzsystem massiv gefährden können.

Privatkunden und Vorsorgesparer geraten vor diesem Hintergrund besonders in die Bredouille. Strafzinsen und anziehende Inflationsraten zehren an ihrem Vermögen. Bis zum Jahresende erwartet Bundesbankpräsident Weidmann nach einem gerade in der F.A.Z. veröffentlichten Interview für Deutschland einen Anstieg der Rate bis auf 5 Prozent, hält dies allerdings für eine nur vorübergehende Entwicklung. Ähnlich der Tenor in den USA, wo die Inflationsrate im Juni bei 5,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat lag, die Fed-Chef Powell aber von einer stärkeren Abschwächung ab 2022 ausgeht. Doch was, wenn beide sich täuschen?

Die Auswirkungen der Entwicklung sind für alle Anleger herausfordernd. Bereits bei einer unterstellten durchschnittlichen Inflationsrate von jährlich 2 Prozent und einem Verwahrentgelt von 0,7 Prozent bleiben nach 10 Jahren von 10.000 Euro – in Kaufkraft gerechnet – nur 7.600 Euro übrig! Das müsste eigentlich verhindert werden. Aber wie soll man unter diesen Bedingungen mit sicherheitsorientierten Zinsanlagen langfristig überhaupt noch Vermögen aufbauen, es ausbauen und erhalten?

Doch während eine Lösung dieses Problems für Privatanleger besonders schwer ist, bieten sich für Profis im Fondsbereich attraktive Anlagelösungen mit überschaubarem Risiko an: Immer mehr Mitarbeiter von Sparkassen, Banken und Finanzvertrieben sind die Strafzins-Diskussionen mit ihren Kunden leid und nutzen professionell gemanagte Investmentfonds, wie den Rücklagenfonds der BPM – Berlin Portfolio Management GmbH.



