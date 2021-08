Wachstum wird auch schmerzen - zur Universitätsmedizin in Cottbus

Lausitzer Rundschau Cottbus (ots) - Immerhin! Innerhalb weniger Tage hat sichnun erneut der Schleier über einem Mammutprojekt des Lausitzer Strukturwandelsgelüftet. Inzwischen wird klarer, wie eine lange angekündigteUniversitätsmedizin in Cottbus aufgebaut werden soll. Die Fragen danach, wann esdenn nun endlich losgeht mit der Ärzteausbildung in der Lausitz, waren in denzurückliegenden Monaten immer drängender geworden. Jetzt steht fest: EinSchnellschuss wird die Uni-Medizin in der Lausitz nicht.Ehe die ersten Medizinstudenten in Cottbus immatrikuliert werden, wird es biszum Herbst 2026 dauern - wenn jetzt alles optimal läuft. Und optimal laufen mussin diesem Falle so einiges. Eine Universitätsmedizin braucht viel Platz nichtnur für Vorlesungen und Seminare, sondern auch für Labore und mehrere neueKliniken. Neue Mitarbeiter nicht nur in medizintechnischen- oder auch denDigitalisierungs-Forschungsgruppen brauchen Wohnungen für sich und ihreFamilien.Es mag für manche derzeit noch schwer vorstellbar sein, dass die Lausitz mit denzu erwartenden Investitionen tatsächlich umschalten muss, von der bemitleidetenSchrumpf-Region im "fernen Osten" hin zu neuem Wachstum. Die Chancen dafür sindgut.Fest steht aber auch schon heute, dass all das nicht ohne Wachstumsschmerzenabgehen wird. Merken werden das sogar etablierte Krankenhausärzte am städtischenCarl-Thiem-Klinikum. Keineswegs jeder Chefarzt von heute wird einfach seinTürschild auswechseln können und dann ein Universitätsprofessor von morgen sein.Pressekontakt:Lausitzer Rundschau$user.getFirstName() $user.getName()politik@lr-online.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/47069/4985213OTS: Lausitzer Rundschau