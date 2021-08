Private Cloud-Lösung von Synchronoss für die Integration in die japanischen Online- und Einzelhandelskanäle von Kitamura ausgewählt

BRIDGEWATER, N.J., Aug. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR), ein weltweit führender und innovativer Anbieter von Cloud-, Messaging- und Digitallösungen, hat heute bekanntgegeben, dass Kitamura , ein japanischer Multimedia-Einzelhändler, die Synchronoss Personal Cloud in seine Online- und Einzelhandelskanäle integrieren wird. Durch die neue Personal Cloud können die Online- und Einzelhandelskunden von Kitamura ihre wertvollen digitalen Inhalte, einschließlich Fotos und Videos, von jedem Gerät aus sichern und verwalten.

Kitamura ist einer der führenden Einzelhändler Japans für bildbezogene Dienstleistungen und Produkte, darunter Kameras, Fotodruck, Video-Synchronisierung, Fotostudio, Fotobücher usw. Der Einzelhändler verfügt über mehr als 1.000 Einzelhandelsniederlassungen im ganzen Land mit über 20 Millionen zahlenden Besuchern pro Jahr und etwa 10 Millionen Kunden, die bei seinen Online-Services registriert sind. Durch die Integration kann Kitamura mit dem neuen Angebot der privaten White-Label-Cloud ein nahtloses Online- und Einzelhandelserlebnis bieten.

„Wir freuen uns, mit Synchronoss zusammenzuarbeiten, um dessen private Cloud-Lösungen in unsere Online- und Einzelhandelskanäle zu integrieren“, so Hajime Yanagisawa, Managing Executive Officer bei Kitamura. „Es war uns schon immer ein Anliegen, die Erinnerungen unserer Kunden über das Medium der Fotografie zum Leben zu erwecken. Und dieses Cloud-Angebot ist der nächste Schritt, um unseren Kunden nicht nur die Möglichkeit zu bieten, in Erinnerungen zu schwelgen, sondern diese Erinnerungen auch sicher zu speichern, zu organisieren und zu verwalten. Wir freuen uns darauf, unseren Kunden im Rahmen der Digitalisierung unserer Angebote diesen neuen Service zu bieten.“

Die private White-Label-Cloud von Synchronoss wurde bereits von Mobilfunkbetreibern und anderen Unternehmen auf der ganzen Welt eingeführt. Die Lösung bietet ihren Kunden ein sicheres Cloud-Erlebnis und die Möglichkeit, digitale Inhalte zu speichern und zu synchronisieren – ein wichtiger Aspekt beim Aufbau von Markentreue und Kundenzufriedenheit in einer Welt, die sich zunehmend online abspielt. Außerdem bietet sie Unternehmen die Flexibilität, schnell zusätzliche Services anzubieten, die einen Mehrwert schaffen und das Geschäftsergebnis verbessern.

Anthony Socci, President von Synchronoss International, sagte, er sei begeistert, mit Kitamura an dessen neuen Cloud-Angebot zu arbeiten. „Diese Cloud-Lösung wird für Kitamura von entscheidender Bedeutung sein, da sie die Anzahl der digitalen Touchpoints erhöht und neue Umsatzquellen über das herkömmliche Druck- und Kamerageschäft hinaus erschließt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Kitamura, da das Unternehmen seinen Kunden neue, innovative Dienstleistungen bietet“, so Socci.

Weitere Informationen zu den Cloud-Lösungen von Synchronoss finden Sie unter synchronoss.com/solutions/cloud.

Über Synchronoss

Synchronoss Technologies (NASDAQ: SNCR) entwickelt Software, mit der Unternehmen weltweit zuverlässig und ansprechend mit ihren Abonnenten in Verbindung treten können. Die Produktpalette des Unternehmens trägt dazu bei, Netzwerke zu optimieren, Onboarding zu vereinfachen und Abonnenten zu motivieren, neue Einnahmequellen freizusetzen, Kosten zu senken und Markteinführungen zu beschleunigen. Hunderte Millionen Abonnenten vertrauen auf die Produkte von Synchronoss, um mit den Menschen, Diensten und Inhalten, die sie lieben, im Einklang zu bleiben. Deshalb arbeiten weltweit jeden Tag mehr als 1.500 talentierte Synchronoss-Mitarbeiter daran, die Welt mit innovativen Lösungen besser zu vernetzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.synchronoss.com

Über Kitamura

Kitamura ist ein führender japanischer Anbieter von Produkten und Dienstleistungen im Foto- und Videobereich. Das Unternehmen besitzt die größten internen Labore (Foto- und Videobearbeitungsstudios) Japans und bietet seine Dienstleistungen und Produkte in mehr als 1.000 Einzelhandelsgeschäften landesweit und im Internet an. Das Ziel des Unternehmens ist, den Erinnerungen seiner Kunden eine Form zu geben, die den Augenblick überdauert und ihnen wertvolle Momente auch Jahrzehnte später lebendig vor Augen führt.

