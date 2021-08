SoftServe eröffnet neues Büro in Dubai

(Graphic: Business Wire)

Seit 2018 unterstützt SoftServe Kunden in der Region und bietet Lösungen für Großkonzerne in den Bereichen Einzelhandel, Finanzen und Energie an. Als ein aufstrebender und dynamischer Knotenpunkt für Investitionen mit einer steigenden Bevölkerung und beachtlichen Möglichkeiten für Aktivitäten in den Nicht-Öl-Sektoren übernimmt der Nahe Osten eine entscheidende Rolle in der Wachstumsstrategie von SoftServe. Das neue Büro befindet sich im Building No. 16, Dubai Internet City, Dubai, United Arab Emirates.

„Wir freuen uns, dass wir unsere Expertise einbringen können, um der steigenden Nachfrage nach Softwareentwicklung und digitaler Transformation in dieser Region nachzukommen“, sagt Volodymyr Semenyshyn, Executive Vice President EMEA bei SoftServe. „Unser neues Büro in Dubai wird es uns möglich machen, unsere Kunden mit Innovationen rund um KI, maschinelles Lernen, Cloud-basierte Lösungen und Digital-Banking-Lösungen besser zu unterstützen und zu weiterzuentwickeln. Da wir auf langfristige und nachhaltige Beziehungen im gesamten Nahen Osten setzen und dabei die neuesten technologischen Lösungen und Dienstleistungen anbieten wollen, ist unsere lokale Präsenz ein evolutionärer Schritt bei der Entwicklung von Schlüsselmärkten in dieser Region.“

Dubais Ruf als leitendes Forschungs- und Entwicklungszentrum für aufstrebende Branchen ist bekannt für seine breite Akzeptanz neuer Technologien. Die steigende Nachfrage nach IT-Dienstleistungen im Nahen Osten verbunden mit der bewährten Erfolgsbilanz von SoftServe im Einzelhandel, im Finanzdienstleistungssektor, in der Fertigungsindustrie, im Gesundheitswesen sowie in der Öl- und Gasindustrie bieten interessante Möglichkeiten, das Portfolio des Unternehmens um neue Unternehmenskunden zu bereichern. Die neue SoftServe-Niederlassung in Dubai wird Kunden ein umfangreiches Dienstleistungsangebot bieten, das von Beratung und Consulting bis hin zu Projektmanagement vor Ort, Implementierung und fortlaufendem Support reicht.