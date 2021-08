Yuyu Pharma unterzeichnet exklusiven Vertriebsvertrag mit Novartis Korea über die nationalen Vertriebsrechte für Lamisil, Lescol XL und Tegretol in Korea

SEOUL, Südkorea, 3. August 2021 /PRNewswire/ -- Yuyu Pharma, ein pharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Korea, und Novartis Korea gaben heute bekannt, dass die Unternehmen eine Vereinbarung getroffen haben, in der Yuyu die exklusiven Vertriebsrechte für die folgenden verschreibungspflichtigen Medikamente in Korea erhält: Lamisil zur Behandlung von Fußpilz, Lescol XL zur Behandlung von Dyslipidämie und Tegretol zur Behandlung von Epilepsie. Dieses Abkommen wird ab dem 1. August 2021 in Kraft treten.

„Wir glauben, dass Yuyu Pharma mit seinen Marketingkapazitäten und einem starken Compliance-System der ideale Partner ist. Diese Partnerschaft wird für beide Unternehmen von Vorteil sein und auch für die Patienten, die Zugang zu diesen bewährten Medikamenten benötigen", erklärte Kyung-ryung Song, Head of Business Development & Licensing bei Novartis Korea.