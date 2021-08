Neue Mitglieder sind der HD-PLC Alliance beigetreten, um die Entwicklung von HD-PLC zu einem globalen Standard für die Kommunikation über Stromleitungen voranzutreiben

MicroChip Technology , Unterstützer seit Juli, ist ein führender Anbieter von intelligenten, vernetzten und sicheren Embedded-Control-Lösungen. Mit seinen nutzerfreundlichen Entwicklungs-Tools und seinem umfassenden Produktportfolio können Kunden optimale Designs erstellen, die das Risiko reduzieren, während sie gleichzeitig die Gesamtsystemkosten und die Markteinführungszeit senken. Die Lösungen des Unternehmens werden von über 120.000 Kunden in den Bereichen Industrie, Automobil, Konsumgüter, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Kommunikation und Computer verwendet. Der Hauptsitz von Microchip liegt in Chandler, Arizona.

Die HD-PLC Alliance (*1), Fukuoka, Japan (Alliance) teilte mit, dass in diesem Jahr 4 neue Mitglieder zur Alliance hinzugekommen sind. Die Mitgliederliste auf der Alliance-Website wurde folgendermaßen aktualisiert;

LVX Global, Unterstützer seit Mai, ist ein internationales Unternehmen für Technologielösungen, das hochwertige, skalierbare und reproduzierbare soziale Ergebnisse an der Schnittstelle zwischen Technologie, Ingenieurwesen und menschlicher Verhaltenswissenschaft identifiziert, entwickelt, liefert und verwaltet.

Helvetia, als Standard seit Mai, ist ein japanisches Unternehmen. Basierend auf langjährig erworbenen, erfahrenen Kenntnissen im industriellen Bereich mit hohem Zuverlässigkeitsanspruch unterstützt Helvetia mit Begeisterung die Lösung von Kundenproblemen im Bereich Hardware- und Softwaredesign.

Und Shanghai Clouder Semiconductor, Unterstützer seit April, gegründet im Juli 2012, ist ein fabrikloses Entwicklungs-Unternehmen. Das Hauptprodukt des Unternehmens namens CR600 arbeitet mit der „HD-PLC Inside Plus“-Technologie. Das CR600 wird hauptsächlich für zweiadrige Türsprechanlagen eingesetzt.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2007 hat die Alliance globale Aktivitäten in Europa, den USA und Asien unternommen, um HD-PLC (*2) zu erweitern und zu verbreiten und die Interoperabilität sicherzustellen. Infolgedessen wurde der globale IEEE-Standard 1901 (*3) im Jahr 2010 genehmigt, wobei HD-PLC als Kerntechnologie übernommen wurde. „Der IEEE 1901-Standard ist der ERSTE Standard, der verstreute Initiativen in eine profitable Branche umwandelte, die den Benutzern die Gewährleistung der Interoperabilität bietet“, sagte Jean-Philippe Faure, Vorsitzender der IEEE 1901-Arbeitsgruppe. Anfang dieses Jahres wurde IEEE 1901 als „IEEE 1901 std-2020“ aktualisiert, um in das 2. Jahrzehnt überzugehen.