iTeos Therapeutics präsentiert auf Wedbush PacGrow Healthcare Conference 2021

CAMBRIDGE, Mass. und GOSSELIES, Belgien, Aug. 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq: ITOS), ein biopharmazeutisches Unternehmen im Bereich der klinischen Forschung, das Vorreiter bei der Entdeckung und Entwicklung einer neuen Generation hochdifferenzierter immunonkologischer Therapeutika für Patienten ist, hat heute angekündigt, dass Michel Detheux, PhD, President und Chief Executive Officer, am Dienstag, dem 10. August 2021, um 14:20 Uhr (Eastern Time) eine Präsentation auf der Wedbush PacGrow Healthcare Conference 2021 halten wird. ET.



Ein Live-Webcast der Präsentation wird auf der Unternehmenswebsite in der Rubrik für Investoren zur Verfügung gestellt: https://www.iteostherapeutics.com. Eine archivierte Aufzeichnung ist nach der Präsentation für ca. 30 Tage verfügbar.