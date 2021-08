Arasan kündigt die branchenweit erste ONFI v5.0-konforme NAND-Flash-IP an

Die ONFI 5.0 PHY IP von Arasan ist so konzipiert, dass sie sich nahtlos mit ihrer ONFI 5.0 Host Controller IP verbinden lässt. Der ONFI 5.0 PHY von Arasan verfügt über vollständige SDR-, NV-DDR-, NV-DDR2-, NV-DDR3- und NV-LPDDR4-TX/RX-Funktionalität und unterstützt alle in der ONFI-Spezifikation definierten Geschwindigkeiten, wobei er mit den früheren Versionen der ONFI-Spezifikationen abwärtskompatibel bleibt. Der Arasan ONFI 5.0 PHY ermöglicht Datentraining, verschiedene Power-Drives und ZQ-Kalibrierung, was maximale Betriebsgeschwindigkeit und optimale Signalintegrität gewährleistet. Der PHY verwendet eine PLL/DLL-Kombination, die einen sehr flexiblen Frequenzzugang ermöglicht. Der PHY verfügt außerdem über einen ESD-Schutz an allen ONFI-Schnittstellenpins.

Die ONFI 5.0 NAND Flash Controller IP und PHY sind ab sofort zur Lizenzierung verfügbar. Der PHY ist auf 12 nm Knoten und darunter verfügbar.

Informationen zu Arasan

Arasan Chip Systems, seit 2005 Mitglied der MIPI Association, ist ein führender Anbieter von IP für mobile Speicher- und Konnektivitätsschnittstellen und hat bereits über eine Milliarde Chips mit unserem MIPI-IP ausgeliefert. Die hochwertigen, siliziumerprobten Total-IP-Lösungen von Arasan umfassen digitale IP, AMS PHY IP, Verification IP, HDK und Software. Arasan hat ein fokussiertes Produktportfolio, das auf mobile SoCs ausgerichtet ist. Der Begriff Mobile hat sich im Laufe unserer zwei Jahrzehnte langen Geschichte weiterentwickelt und umfasst alles, was mobil ist - angefangen bei PDAs Mitte der 90er Jahre über Smartphones und Tablets der 2000er Jahre bis hin zu den heutigen Automobilen, Drohnen und IoTs. Arasan steht an der Spitze dieser Evolution von „Mobile" mit seiner standardbasierten IP im Herzen von Mobile SoCs.

Mehr als eine Milliarde Chips wurden mit Arasan-IP ausgeliefert, darunter an alle Top-10-Halbleiterunternehmen.

