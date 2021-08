NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Infineon nach Quartalszahlen von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Am Markt dürfte man den Fokus nun auf das kommende Jahr richten, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dann könnten Kapazitätsengpässe in der Produktion ausgeglichen werden. Im Oktober oder November sei mit positiven Nachrichten in dieser Hinsicht zu rechnen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2021 / 22:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2021 / 00:15 / BST