JPMORGAN stuft MORPHOSYS auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: James Gordon

Analysiertes Unternehmen: MORPHOSYS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 54

Kursziel alt: 80

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Morphosys nach Quartalszahlen von 80 auf 54 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst James Gordon begründete das niedrigere Kursziel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit gesenkten Schätzungen für das Medikament Monjuvi gegen refraktäres diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom. Auch für das Mittel Pelabresib reduzierte der Experte die Annahmen wegen einer voraussichtlich späteren Markteinführung./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2021 / 23:05 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2021 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.