Lenzing Sees EBITDA at Least EUR 360 Million This Year (PLX AI) – Lenzing guidance for 2021: EBITDA of at least EUR 360 million.Half year revenue EUR 1,030 millionHalf year EBITDA margin 21.1%