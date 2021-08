HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Linde von 270 auf 282 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es werde zur Norm, dass der Industriegasehersteller die Erwartungen übertrifft und die Ziele erhöht, schrieb Analyst Anthony Manning in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das mache die Aktien aber nicht weniger attraktiv. Unter den drei großen Produzenten sei Linde das am besten geführte Unternehmen und die Aktien das sicherste Investment./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2021 / 16:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben