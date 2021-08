^ DGAP-News: All for One Group SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Prognoseänderung All for One Group SE: 9-Monatszahlen 2020/21: Cloudumsätze mit starkem Plus // SAP S/4HANA Transformation zieht an // Prognose angehoben

All for One Group SE: 9-Monatszahlen 2020/21: Cloudumsätze mit starkem Plus // SAP S/4HANA Transformation zieht an // Prognose angehoben

04.08.2021 / 07:53

All for One Group SE - 9-Monatszahlen 2020/21: Cloudumsätze mit starkem Plus // SAP S/4HANA Transformation zieht an // Prognose angehoben

Highlights (alle Ergebnisse ungeprüft)



- Microsoft Partner of the Year - Finalist »SAP on Azure« für CONVERSION/4

- Cloudumsätze: plus 11% auf 63,5 Mio. EUR, Anteil wiederkehrender Erlöse bei 52% (Vorjahr: 52%)



- Lizenzumsätze: minus 11% auf 18,2 Mio. EUR



- Gesamterlöse: plus 5% auf 280,4 Mio. EUR



- EBIT: plus 9% auf 15,8 Mio. EUR, Periodenergebnis: plus 12% auf 10,5 Mio. EUR



- Segment CORE: SAP S/4HANA Transformation zieht an



- Segment LOB: Starker Anstieg bei Cloud Subscriptions und EBIT

- Prognose für Umsatz und EBIT 2020/21 angehoben



Filderstadt, 4. August 2021 - Die All for One Group SE, führende Consulting- und IT-Gruppe, veröffentlicht heute ihre ungeprüften Ergebnisse für den Zeitraum vom 1. Oktober 2020 bis 30. Juni 2021.



Die Strategie der All for One Group, Kunden umfassend bei der Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit in einer Digitalen Welt zu unterstützen, erfährt mit der konjunkturellen Aufhellung zusätzlichen Rückenwind. So konnten die wiederkehrenden Umsätze sowohl mit Cloud Services und Support (plus 11% auf 63,5 Mio. EUR) als auch mit Software Support (plus 2% auf 83,5 Mio. EUR) weiter gesteigert werden. Mit zusammen 146,9 Mio. EUR (plus 6%) machen die wiederkehrenden Umsätze unverändert 52% vom Gesamtumsatz aus.

Die Lizenzumsätze sind im 9-Monatsvergleich um minus 11% auf 18,2 Mio. EUR zurückgegangen. Gründe hierfür sind neben der Cloudtransformation (»Rise with SAP«) auch pandemiebedingte Projektverschiebungen, die sich vermehrt aufzulösen beginnen. So wurde im 3. Quartal (Apr - Jun 2021) bei den Lizenzerlösen ein Plus von 35% auf 6,1 Mio. EUR gegenüber dem korrespondierenden Vorjahresquartal erzielt. Das Vorjahresniveau der Consulting und Services Erlöse (Okt 2019 - Jun 2020: 108,3 Mio. EUR) konnte um 6% übertroffen werden. Die Gesamterlöse von 280,4 Mio. EUR (9 Monate 2020/21) liegen damit um 5% über dem Vorjahresniveau, während im 3. Quartal (Apr - Jun 2021) ein Plus von 11% auf 94,9 Mio. EUR gegenüber dem korrespondierenden Vorjahresquartal erzielt wurde.