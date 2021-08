KION Group startet Forschungsprojekt ARIBIC: Erstellung hochauflösender digitaler Zwillinge von Lagerhäusern

- Projektpartner KION Group, LeddarTech, Karlsruhe Institute of Technology (KIT) und STARS Lab der University of Toronto entwickeln intelligente Indoor-Kartographie

- ARIBIC wird gefördert vom National Research Council of Canada Industrial Research Assistance Program (NRC IRAP) und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi)

- Projektabschluss für das vierte Quartal 2023 geplant

Frankfurt/Main, 4. August 2021 - Die KION Group und ihre Kooperationspartner LeddarTech, das Karlsruhe Institute of Technology (KIT) und das STARS Lab an der University of Toronto haben das Forschungsprojekt "ARIBIC" gestartet. Das Akronym steht für "Artificial Intelligence-Based Indoor Cartography": kontinuierliche Evaluation von Daten soll es ermöglichen, einen digitalen Zwilling eines Lagerhauses oder einer Produktionsumgebung zu schaffen - und das ganze in Echtzeit. Dieses Projekt ist ein weiterer Schritt, um die bereits bestehenden Lösungen für digitale Zwillinge sowie Simulations- und Emulationsplattformen zu erweitern, die von der KION Group bereits angeboten werden. Sowohl deutsche als auch kanadische Regierungsstellen konnten vom Potenzial der Forschung überzeugt werden und stellen daher Projektmittel bereit. ARIBIC ist eine von mehreren Kooperationen, die von der KION Group bereits mit verschiedenen Partnern umgesetzt worden sind.

Fahrerlose Transportfahrzeuge werden schon heute in bedeutendem Ausmaß in der Intralogistik und in Produktionsanlagen eingesetzt. Ausgestattet mit moderner Sensorik wie Laser-Scannern und Kameras finden sie sicher ihren Weg durch Regale, Produktionslinien und Lagerhäuser. Während des Einsatzes generieren sie ununterbrochen eine beträchtliche Menge von Daten über die Umgebung, in der sie sich bewegen. Jedoch werden genau diese Daten bisher für gewöhnlich nicht systematisch erfasst. Was aber wäre, würde man das brachliegende Potenzial dieser Bits und Bytes ausschöpfen?