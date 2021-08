BARCLAYS stuft Teamviewer auf 'Equal Weight'

Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: James Goodman

Analysiertes Unternehmen: Teamviewer

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 29

Kursziel alt: 33

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Teamviewer nach endgültigen Quartalszahlen von 33 auf 29 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Aktie des Spezialisten für Fernwartungssoftware habe bereits unter den negativ ausgefallenen Eckdaten gelitten und sei nach den vollständigen Zahlen weiter gesunken, womit sie angesichts des Wachstumsprofils von Teamviewer zunehmend attraktiv werde, schrieb Analyst James Goodman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Doch so lange die Risiken für die Jahresziele und die Schätzungen anhielten, halte er eine positivere Einschätzung für verfrüht./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2021 / 19:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2021 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.