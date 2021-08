Getrieben von der Hoffnung auf eine Verabschiedung des historischen und Billionen schweren Infrastrukturpaketes im US-Kongress noch in dieser Woche geht die Rekordjagd an der Wall Street weiter.

Hierzulande wird der Deutsche Aktienindex zum einen gebremst durch Einzelstorys wie die schwache Kursentwicklung von BMW und Allianz. Zum anderen ist die Angst vor einer Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus in Teilen der Welt unter den Anlegern in Frankfurt stärker ausgeprägt als in New York.

Die vierte Welle rückt immer mehr ins Bewusstsein der Investoren. Das ist insbesondere in Asien ein Problem, wo weitaus weniger Menschen geimpft sind als in den Industrieländern. Dort könnten neue, harte Lockdown-Maßnahmen die konjunkturelle Erholung gefährden. Das Ergebnis wäre eine Welt der zwei Geschwindigkeiten. Eine, in der sich die Länder mit hohen Impfquoten schneller und jene mit nur wenig geimpften Menschen langsamer erholen. Neue Lockdowns in Asien würden aber die bereits bestehenden Engpässe in den Lieferketten noch einmal verschärfen und damit auch die Inflation, die jetzt schon die Gewinnmargen der Unternehmen belastet, anheizen.

Sollte Bidens Infrastrukturpaket morgen tatsächlich auf den Weg gebracht werden, könnte dies zwar die Wall Street weiter antreiben, was auch den DAX stützen dürfte. Ob der Rückenwind allerdings ausreicht, aus den Schnäppchenjägern der vergangenen Tage Käufer zu machen, die auch am Allzeithoch in steigende Kurse hinein noch kaufen, bleibt eher fraglich. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass die Schaukelbörse im DAX noch ein paar Wochen anhält, weil der Markt in luftiger Höhe abermals umkehrt.

Charts zu den heutigen Themen am Finanzmarkt, weitere Videos und Marktkommentare von Jochen Stanzl finden Sie im Laufe des Tages auf cmcmarkets.com.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.