BERENBERG stuft Uniper auf 'Hold'

Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Lawson Steele

Analysiertes Unternehmen: Uniper

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 32

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Uniper von 28 auf 32 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Lawson Steele erhöhte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Schätzungen für den Stromproduzenten aus konventionellen Energieträgern moderat. Am Markt setze man wohl auf ein Kaufangebot des Großaktionärs Fortum für die Minderheitsanteile, weshalb der Experte das Kursziel auf 32 Euro erhöhte./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2021 / 16:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.