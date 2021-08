Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 04.08.2021

Kursziel: 66 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 63,00 auf EUR 66,00.

Zusammenfassung:

ABO Wind hat die Windanlagen-Instandhaltungssparte der VSB Gruppe übernommen. Damit steigt ABO Wind zum drittgrößten unabhängigen Windanlagen-Serviceanbieter in Deutschland auf. Das Unternehmen verdoppelt damit seine Mitarbeiterzahl im Servicebereich auf 100 und verfügt nunmehr mit 21 Standorten in Deutschland über ein deutlich größeres und dichteres Servicenetz. Das erweiterte Servicegeschäft (jetzt Windanlagen mit insgesamt 720 MW im Service) bietet Skalenvorteile, was die Segmentmarge erhöhen sollte. Wir gehen aufgrund der Übernahme von höheren Umsätzen und ab 2023 auch von höheren Ergebnisbeiträgen aus. Ein überarbeitetes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR66 (bisher: EUR63). Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung.





First Berlin Equity Research has published a research update on ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 63.00 to EUR 66.00.

Abstract:

ABO Wind has acquired the wind turbine maintenance division of VSB Group. This makes ABO Wind the third largest independent wind turbine service provider in Germany. The acquisition doubles the number of employees in the service segment to 100, and the company now has a significantly larger and denser service network with 21 locations in Germany. The expanded service business (now servicing wind turbines with a total of 720 MW) offers economies of scale, which should increase the segment margin. We expect higher revenues due to the acquisition and from 2023 onwards also higher earnings contributions. A revised DCF model yields a new price target of EUR66 (previously: EUR63). We confirm our Buy recommendation.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22734.pdf



Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



