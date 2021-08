Rolwind steht an der Spitze der erneuerbaren Energien und verwaltet 5GW in fast 300 Projekten

MADRID, 4. August 2021 /PRNewswire/ -- Rolwind ist ein Pionierunternehmen, das sich seit seinen ersten Windparkinstallationen in Panama und Spanien im Jahr 2006 für erneuerbare Energien einsetzt. In den letzten 15 Jahren hat Rolwind an mehr als 210 Windparks, und 60 Photovoltaikanlagen teilgenommen. Rolwind hat insgesamt 5 GW an Energie verwaltet und entwickelt, sowohl national als auch international. Rolwind bringt durch seine Erfahrung, Vereinbarungen mit großen multinationalen Unternehmen und Projekte in den verschiedenen Bereichen der erneuerbaren Energien wertvolles Know-How in die europäische grüne Revolution ein.

Für Rolwind liegt der Schlüssel zur Verwirklichung der Dekarbonisierungsziele in der Einbeziehung mehrerer erneuerbarer Energiequellen: Wind, Photovoltaik, grüner Wasserstoff, Speicherung und Ladepunkte für Elektrofahrzeuge. Es ist eines der wenigen Unternehmen in Spanien, das in den gesamten Umsetzungsprozess eingebunden ist: Immobilien, Verwaltung, Verarbeitung, Legalisierung und Technik. Rolwind ist mit bestehenden Projekten von bis zu 150 MW führend bei der Zukunftsenergie grüner Wasserstoff und engagiert sich besonders für die Förderung dieser Energie als sauberer Kraftstoff für alle Fahrzeuge.

Dank seiner Erfahrung und seines Know-hows konnte Rolwind wichtige Vereinbarungen mit großen Unternehmen des Sektors unterzeichnen, wie z.B. mit Alset Global, durch die die Entwicklung verschiedener grüner Wasserstoffprojekte sowohl netzunabhängig als auch in den wichtigsten nationalen Industrieclustern durchgeführt wird; oder mit Matrix Renewables, um eine Leistung von 1,5 GW mit einer gemeinsamen Fördervereinbarung zu entwickeln, die die Speicherung und Hybridisierung mit Windkraft umfasst.

Rolwind bereitet ein Portfolio von Antworten auf die Ausschreibung für neue Kapazitäten von 2 GW in Spanien vor und setzt einen ehrgeizigen Industrieplan um, der den neuen Anforderungen in Bezug auf die Zuteilung, die Umweltverträglichkeit, die direkten wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Bevölkerung der Gemeinden, in denen die Projekte installiert werden sollen, und die Ausbildungsbeihilfen usw. entspricht. Gegenwärtig hat das Unternehmen Vereinbarungen über mehr als 9.000 Hektar für künftige Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien abgeschlossen, wobei weitere 3.000 Hektar in Verhandlung sind.

Und schließlich baut Rolwind als etabliertes Unternehmen im Bereich der grünen Energie sein Geschäft als „grüner Bauherr" aus, indem es sein wertvolles Know-how beim Bau von nachhaltigen und umweltfreundlichen Gebäuden nutzt.

Fuente: https://rolwind.com/