Varta kann dieses Jahr erste Erfolge verzeichnen, in den milliardenschweren Markt für Autobatterien einzutreten. Hierzu konnte die Volkswagentochter Porsche gewonnen werden. Fürs Erste stellt sich die Frage, wie wichtig dieser Deal ist. Tatsächlich bietet dieser Deal Potenzial, denn Porsche ist bei Batterien auf externe Lieferanten angewiesen. Für den Anfang wird die geplante Fabrik eine jährliche Produktionskapazität von 100 Megawattstunden Stromspeicherzellen haben. Dies dürfte nach Porsche-Angaben für rund 1000 Autos reichen. Zum Vergleich will der Volkswagen-Konzern bis 2030 auf sechs Gigafabriken in Europa zugreifen, die gemeinsam eine Kapazität von 240 Gigawattstunden an Batteriekapazität haben sollen. Aber es ist durchaus legitim anzunehmen, dass auch Varta mit der Nachfrage seitens der Automobilindustrie mitwachsen wird und dadurch einiges an Kursfantasie in sich birgt.

.

Zum Chart

.

Die Kursentwicklung seit 2018 kann sich sehen lassen, nachdem die Aktie rund um den Kurs von 20 Euro in das Jahr startete und schon im Dezember 2019 ein All Time High von 128 Euro markierte. Danach bildete der Kurs eine Seitwärtsrange aus, die im Januar 2021 mit einem fulminanten Ausbruch nach oben beendet wurde. Der Ausbruch bildete ein neues All Time High in Höhe von 181,30 Euro. Bereits Ende Februar war die gesamte Aufwärtsentwicklung wieder nach unten korrigiert und der Kurs erreichte wieder einen Wert von 105,10 Euro. Die strategische Ausrichtung, auch in den Batteriemarkt für Autos einzusteigen, stabilisiert die Kursentwicklung. Seit Mitte Mai ist sogar ein leichter Aufwärtstrend zu beobachten, der die Aktie wieder auf 150 Euro zurückbringt. Aktuell sieht es danach aus, dass die Zone rund um das All Time High von Januar 2021 wieder ins Visier genommen wird, nachdem die starke Widerstandszone zwischen 124,25 Euro und 135,35 Euro überwunden werden konnte.