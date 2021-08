Evergold schließt Golden Lion Bohrprogramm ab, Vorbereitungen für Snoball-Bohrprogramm laufen

Toronto, Kanada - 4. August 2021 - Evergold Corp. ( WKN: A2PTHZ , TSX-V: EVER ) („Evergold” oder das „Unternehmen”) ( www.evergoldcorp.ca ) freut sich bekanntzugeben, dass die aktuelle Phase des Bohrprogramms auf seiner Golden Lion Liegenschaft, in der Toodoggone-Region im Norden von British Columbia gelegen, bereits vorzeitig erfolgreich fertiggestellt wurde. Insgesamt wurden 1.813 Meter in neun Löchern gebohrt, die sich alle auf die große und flache Gold-Silber-Zone GL1 Main konzentrierten. Ein Hauptziel der Bohrungen bestand darin, eine potenzielle Verstärkung des epithermalen Systems unterhalb der oberflächennahen Bohrungen zu testen, die 2020 vom Unternehmen und 1984 von Newmont of Canada Ltd. durchgeführt wurden. Sulfid- und edelmetallreiche Quarz-Karbonat-Erzgänge, Adern, Trümmerzonen und Brekzien sowie kurze Intervalle von halbmassiven und massiven Sulfiden in den Bohrkernen des aktuellen Bohrprogramms deuten auf dieses Hauptziel hin.

Bohrergebnisse werden in ungefähr sechs Wochen erwartet.

Das Explorations-Team wird nun gemäß den vorherigen Plänen vom Golden Lion Projekt zum Snoball-Projekt des Unternehmens umziehen, das sich im Herzen des Goldenen Dreiecks von British Columbia befindet und wo jetzt ein Lager errichtet wurde. Auf Snoball beabsichtigt das Unternehmen, im August und September etwa 2.000 Meter in den neuen, hochgradigen Gold-Silber-Trend der C-Zone zu bohren, der 2020 nahe der Spitze des Pyramid Peak entdeckt wurde. Eine Pressemeldung wird herausgegeben, sobald die Bohrungen begonnen haben.

„Unter der direkten Aufsicht von C.J. (Charlie) Greig hat das Team großartige Arbeit geleistet, um das diesjährige Golden Lion Explorationsprogramm schneller als geplant durchzuführen,“ sagte Kevin Keough, Präsident und CEO. „Wir haben unsere wichtigsten Ziele getestet und freuen uns jetzt sehr auf die Bohrergebnisse. In Verbindung mit dem, was aus dem Snoball-Bohrprogramm kommen könnte, ist unser Ziel ein zweiter Sommer mit Entdeckungserfolgen.“

Qualitätssicherung und qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Herrn Andrew J. Mitchell, P.Geo., Vice President, Exploration für Evergold Corp. und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, überprüft und genehmigt.

Über Evergold

Evergold Corp. (WKN: A2PTHZ, TSX-V: EVER) ist ein kanadisches Explorationsunternehmen mit Hauptsitz in Toronto, das sich auf potenzielle Bergbaugebiete in British Columbia und in Nevada konzentriert. Das erfahrene Team konnte in British Columbia bereits Erfolge mit GT Gold Corp. feiern, welches in 2021 von Newmont akquiriert wurde. Evergold besitzt jeweils 100% Anteil an 4 vielversprechenden Projekten in British Columbia, die es vom bekannten Geologen C.J. (Charlie) Greig erhalten hat. Die beiden Vorzeigeprojekte des Unternehmens sind die 3.545 Hektar große Snoball-Liegenschaft mit Potenzial für signifikante Gold- und Silbervorkommen, im Herzen des berühmten Goldenen Dreiecks von British Columbia nur 12 Kilometer vom Highway 37 gelegen, sowie die 5.099 Hektar große Golden Lion Liegenschaft, östlich von Snoball in ähnlichem Gestein am nördlichen Ende der Toodoggone Region gelegen. Golden Lion befindet sich nördlich der Lawyers-Liegenschaft von Benchmark Metals (WKN: A2JM2X). Barrick Gold (WKN: 870450) ist in British Columbia an Skeena Resources beteiligt, welches dort das Eskay Creek Projekt vorantreibt. Palisades Goldcorp ist als Großaktionär von Evergold auch Großaktionär des sehr erfolgreichen kanadischen Unternehmens New Found Gold Corp. (TSX-V: NFG). Zudem besitzt Evergold das hochgradige Rockland Gold-Silber-Projekt in Nevada, USA.