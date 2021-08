Beliebteste Aktien – Biontech vor Moderna und CureVac

Mit dem Juli beginnt nicht nur das dritte Quartal, es beginnen auch die Sommermonate. In der Regel stehen sie für weniger Börsenhandel, was allerdings zu größeren Verwerfungen kommen kann, weil die Liquidität insgesamt geringer ausfällt. Tatsächlich gab es beispielsweise durch die stärkere Reglementierung chinesischer Tech-Konzerne durch die eigene Regierung einige herbe Rücksetzer bei chinesischen Aktien – nicht nur Tech-Aktien – mit Folgen auch für die internationalen Märkte. 61 Prozent des Handelsvolumens in Aktien flossen im 2. Quartal in ausländische Titel, im Juli gab es hier kaum Veränderungen, der Anteil der ausländischen Titel lag bei 60 Prozent. Wir stellen die Auswertung der Börse München vor.