Maßnahmenpapier: Für die Bundesregierung ist der Ungeimpften-Lockdown im Herbst beschlossene Sache Die Bundesregierung hat sich in der Corona-Politik für den Herbst festgelegt. In einem Papier, dass an die Bundesländer und den Bundestag versendet wurde, wird klar angekündigt, welche Maßnahmen kommen sollen. Die „Basismaßnahmen“, also im …