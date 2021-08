Anlegerverlag Moderna ist ab sofort ein klarer Kauf! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 04.08.2021, 09:32 | 19 | 0 | 0 04.08.2021, 09:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Moderna leuchtet heute in kräftigem Grün. Immerhin schießt der Kurs rund sechs Prozent in die Höhe. Damit ist der Titel in den Gewinnerlisten ganz vorne zu finden. Schaltet Moderna dadurch in den Hausse-Modus? Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Moderna-Aktie. Einfach hier klicken. Mit diesem Anstieg hat sich die technische Ausgangslage spürbar aufgehellt. Da Moderna dadurch eine wichtige Hürde genommen hat. So klettert der Kurs auf den höchsten Stand der vergangenen vier Wochen. Die Aktionäre hatten diesen Umkehrpunkt bisher bei 309,00 EUR austariert. Daher eröffnen sich jetzt Trading-Gelegenheiten auf beiden Seiten. Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage hilft derzeit langfristig orientierten Börsianern. Wenn es danach geht, verläuft Moderna nämlich in Aufwärtstrends, da sich dieser Durchschnittswert bei 154,12 EUR befindet. Dass das Überraschungspotenzial in Aufwärtstrends eher auf der Oberseite liegt, belegt der heutige Tag wieder einmal recht eindrucksvoll. Fazit: Diese Moderna-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei abrufen können.





