QuartalsberichtLinz -* Umsatz im 1. Quartal 2021/22 mit 3,5 Mrd. EUR um 45,6 % höher als im Vorjahr(2,4 Mrd. EUR)* EBITDA (540 Mio. EUR) mit einem Zuwachs von 242% mehr als verdreifacht* EBIT mit 340 Mio. EUR wieder eindeutig positiv (Vorjahr: -49 Mio. EUR)* Ergebnis vor Steuern bei 319 Mio. EUR (Vorjahr: -74 Mio. EUR) und Ergebnisnach Steuern bei 259 Mio. EUR (Vorjahr: -70 Mio. EUR)* Gearing Ratio fiel von 71,7 % auf 43,8 % im Jahresvergleich* Eigenkapital auf 6 Mrd. EUR gestiegen (Vorjahr: 5,5 Mrd. EUR)* Mitarbeiterstand bei 48.880 FTE (+2,1 %)Die voestalpine konnte im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 (1. April bis30. Juni) vor dem Hintergrund der global guten Konjunktur ihre positivewirtschaftliche Entwicklung, die bereits im letzten Geschäftsjahr eingesetzthatte, weiter fortsetzen. Mit Ausnahme der Luftfahrtindustrie, die sichvergleichsweise verhalten entwickelte, verzeichneten alle Markt- undProduktsegmente eine positive Entwicklung. Die europäische Automobilindustriewar weiterhin mit den seit Jahreswechsel bestehenden Lieferproblemen aus derHalbleiterindustrie konfrontiert, wodurch es in Folge bei einigenAutomobilherstellern zu kurzfristigen Produktionsstopps kam. Dies führte jedochzu keinem nennenswerten Rückgang der Nachfrage nach hochqualitativenStahlprodukten der voestalpine. In den USA und China kam es für die voestalpinekaum zu halbleiterbedingten Produktionsausfällen. Auch Teilbereiche der Öl- undGasindustrie zogen an, wobei die europäischen Produktionsstandorte nach wie vorvon den in den USA noch immer geltenden Schutzzöllen (Section 232) betroffensind. Der Geschäftsbereich Bahninfrastruktursysteme verzeichnete weiterhin einestabile Entwicklung. Im Bereich Lagertechnik erreichten die Auftragseingängeaufgrund des boomenden Online-Handels ein Rekordhoch."Die voestalpine konnte den Konjunkturaufschwung nach der pandemiebedingtenRezession im Vorjahr voll nutzen. Fast alle unsere Markt- und Produktsegmentehaben sich im 1. Geschäftsquartal sehr gut entwickelt und die einzelnenDivisionen zeigten eine ausgezeichnete Performance", so Herbert Eibensteiner,Vorstandsvorsitzender der voestalpine AG.Entwicklung von Umsatz- und ErgebnisziffernDie Finanzkennzahlen des voestalpine-Konzerns zum 1. Quartal 2021/22 spiegelnden wirtschaftlichen Aufschwung wider. So erhöhte sich der Umsatz im Vergleich