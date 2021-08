Was passiert heute an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir werfen heute früh einen Blick auf möglichen Gegenwind bei der Übernahme von ARM durch NVIDIA, wir schauen auf zwei Booster für den Kurs von MODERNA und wir ordnen den reduzierten Gewinn von AMGEN ein. Außerdem im Fokus: Sorge um weitere Regulierung des chinesischen Gaming-Sektors bei TENCENT.

Die US-Börsen konnten gestern zulegen. Alle Indizes beendeten den Handel mit Aufschlägen. Im NASDAQ100 waren es +0,65%, S&P500 und DOW JONES schafften jeweils +0,8%. Allerdings bleiben die Umsätze weiter auf sehr niedrigem Niveau. Echte Dynamik kann so kaum entstehen. Das gilt auch für den DAX. Immerhin: Das deutsche Börsenbarometer startet heute mit einem Plus von 0,6% in den frühen Handel.