RBC stuft COMMERZBANK AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Die operative Entwicklung dürfte wohl besser als erwartet gewesen sein, schrieb Analystin Anke Reingen in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Positiv sei auch eine bessere Kapitalausstattung. Dem stünden aber offenbar Hindernisse bei der Restrukturierung gegenüber./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2021 / 02:02 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2021 / 02:11 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.