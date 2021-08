FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer halben Milliarde Euro Verlust im zweiten Quartal sind für die Commerzbank schwarze Zahlen im Gesamtjahr 2021 wieder in weitere Ferne gerückt. 394 Millionen Euro Miese standen Ende Juni in der Halbjahresbilanz, wie das Frankfurter Geldhaus am Mittwoch mitteilte. An der Börse kamen die Nachrichten am Morgen schlecht an.

Der Kurs der Commerzbank-Aktie sackte kurz nach Handelsbeginn zeitweise um mehr als fünf Prozent auf 5,163 Euro nach unten. Damit war das Papier nicht nur Schlusslicht im MDax , dem Index der mittelgroßen Werte. Auch die seit dem Jahreswechsel bisher erreichten Kursgewinne wurden mehr als ausradiert. Anfang Juni hatte der Kurs mit 6,872 Euro noch den höchsten Stand des Jahres erreicht. Seitdem war es bereits deutlich abwärts gegangen.