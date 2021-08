Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Morphosys Aktie Insiderkäufe in den USA, aber noch kein Befreiungsschlag Zwei interessante Insiderdeals bei Morphosys: Mit dem Vorstand Sung Lee und dem Aufsichtsrat Michael Brosnan haben zwei Personen aus der Führungsspitze des Biotech-Konzerns in den letzten Tagen Aktien von Morphosys erworben. Beide Käufe erfolgten an …