Spey Resources bereitet Bohrungen im Incahuasi Salar in Argentinien vor

Vancouver, British Columbia —4. August 2021 — Spey Resources Corp. (CSE: SPEY) (OTC: SPEYF) (FRA: 2JS) („Spey“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass die Vorbereitungen für das 5-Loch-Bohrprogramm auf dem Incahuasi Salar in Argentinien weit fortgeschritten sind. Unsere Geologen berichten, dass Falcon Drilling derzeit auf der benachbarten Liegenschaft Gangfeng auf Incahuasi bohrt und die Straßen in gutem Zustand sind. Einige kleinere Arbeiten werden an einer Kreuzung durchgeführt, um den sicheren und schnellen Transport von Material und Personal zu gewährleisten.

Melbourne University hat mitgeteilt, dass sie die drei verschiedenen Konzentrationen von Proben erhalten hat und dass der normale Betrieb der Universität gewährleistet ist. Der Fortschritt bei der Prüfung der Solen und der Herstellung von Lithiumkarbonat aus dem Lithiumchlorid, das mit dem Ekosolve Direktextrahierungsverfahren gewonnen wird, wird nicht durch die COVID-Infizierten, die sich alle in Melbourne in Quarantäne befinden, beeinträchtigt.

Sachkundige Person

Phillip Thomas, BSc Geol, MBusM, FAusIMM, MAIG, MAIMVA, (CMV), eine sachkundige Person gemäß den NI 43-101-Vorschriften, hat die technische Information, die die Grundlage für Teile dieser Pressemitteilung bildet, geprüft und die darin enthaltene Information genehmigt. Herr Thomas ist unabhängig vom Unternehmen, teilt jedoch mit, dass er ein Aktionär von Spey ist.

Über Spey Resources Corp.

Spey Resources ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Tech One Lithium Resources Corp. eine Option auf den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung am Lithium-Sole-Projekt Candela II im Incahuasi Salar in der argentinischen Provinz Salta hält. Spey besitzt außerdem eine Option auf den Erwerb einer ungeteilten hundert-prozentigen Beteiligung am Silver Basin-Projekt in der Revelstoke Mining Division in British Columbia sowie eine Option auf den Erwerb einer hundert-prozentigen Beteiligung am Kaslo Silver-Projekt, westlich von Kaslo, British Columbia.