Mit großer Spannung wurde der Zahlenveröffentlichung der Deutschen Bank entgegengesehen. Vor einer Woche (am 28.07.) war es dann soweit. Mittlerweile sind seitdem einige Handelstage ins Land gegangen. Die Ergebnisse sind eingepreist. Der Staub konnte sich sozusagen legen.

Was bleibt nach der Veröffentlichung? Die erste Reaktion auf die Ergebnisse fiel durchaus positiv aus. Die Aktie legte zunächst zu. Doch relativ schnell ging man zum Tagesgeschäft über. Der Kurs der Deutschen Bank konnte sich nicht oberhalb von 11 Euro festsetzen. Der Blick auf den unteren Chart offenbart ein durchaus ambivalentes Bild. Chancen sind da, aber eben auch Risiken.

Schauen wir uns zunächst ein paar Eckdaten aus dem Quartalsbericht an. Die Deutsche Bank gab die Erträge für den Berichtszeitraum mit 6,2 Mrd. Euro an. Damit war ein leichter Rückgang um 1 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal zu verzeichnen. Besser lief es auf der Ergebnisseite. Die Deutsche Bank gab den den Aktionären zuzurechnenden Gewinn mit 692 Mio. Euro an; nach einem Verlust in Höhe von -77 Mio. Euro in Q2 / 2020.

Die Aktie lief zunächst in Richtung 11 Euro, konnte sich aber nicht darüber festsetzen und kam seitdem etwas zurück. Der mehrmonatigen Erholung ist der Schwung abhanden gekommen. Der Bruch des Aufwärtstrends manifestierte sich zuletzt. Bemühungen, in diesen zurückzukehren, blieben erfolglos. Und so bleibt die wichtige Unterstützungszone 10,0 / 9,7 Euro inkl. der dort verlaufenden 200-Tage-Linie weiterhin im Fokus des Handelsgeschehens. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. Um eine erste Entlastung herbeizuführen, muss es für die Deutsche Bank nachhaltig über die 11 Euro gehen...