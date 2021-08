Grasbrunn (ots) - Vertriebsstart des Agri Terra Citrus Basket I



Der landwirtschaftliche Anbau sowie Vertrieb von Obst- und Gemüse, hat sich als

krisenresistentes Asset bewährt. Interessenten haben nun die Chance, sich an

dieser inflationsgeschützten Wertschöpfungskette zu beteiligen. Über den

alternativen Investmentfonds "Agri Terra Citrus Basket I" haben Anleger die

Möglichkeit, sich am Freilandanbau von Zitrusfrüchten sowie dem Gewächshausanbau

von Obst und Gemüse zu beteiligen.



Die Anlagestrategie basiert dabei auf zweierlei Komponenten: Laufende Erträge

durch den Verkauf der geernteten Erzeugnisse während der Bewirtschaftungsphase

sowie Erträge durch Veräußerungen nach der Fruchtziehungsphase. Renditepotential

zum Ende der Fondslaufzeit von 19 Jahren entsteht unter anderem durch den

Holzverkauf ausgedienter Baumbestände, die Verwertung von Gewächshausteilen und

der Veräußerung von Agrarflächen.





Neben klassischen Zitrusfrüchten wie Limetten, Orangen und Zitronen, sollen auchExoten wie Erdbeeren angebaut werden. Der Fonds beabsichtigt zudem, sich aneiner Orangensaft-Konzentrat-Fabrik zu beteiligen. Somit wären Anleger nicht nuram Anbau und Verkauf, sondern auch an der Weiterverarbeitung der Produktebeteiligt.Investitionsstandort ParaguayWie üblich für die Agri Terra Gruppe, fußen die Investments auf dem fruchtbarenAgrarland Paraguays: Mehrere paraguayische Zielgesellschaften des Agri TerraCitrus Basket I erwerben für die landwirtschaftlichen Aktivitäten das benötigteLand südöstlich der Hauptstadt Asunción. Ganz bewusst hat sich die Agri TerraGruppe auf Grundlage ihrer jahrzehntelangen Erfahrung für einenInvestitionsstandort außerhalb Europas entschieden.Im Gegensatz zu anderen Ländern liefert Südamerika ausreichendeSüßwasservorkommen, was einen nachhaltigen, ethisch sauberen und ökologischenAnbau von Lebensmitteln ermöglicht. Durch die inländische Produktion könnenzudem umweltbelastende Importe minimiert werden. Das attraktive Lohnniveau undSteuersystem sowie die niedrigen Energiekosten, die im Anteil Paraguays an denörtlichen Wasserkraftwerken begründet sind, stellen optimale Rahmenbedingungenfür Agrarinvestitionen dar.Das subtropische Paraguay bietet somit gute landwirtschaftlicheProduktionsgrundlagen für den ertragreichen Anbau von Zitrusfrüchten und Gemüseauf professionell angepflanzten und bewirtschafteten Plantagen.Agri Terra Erfahrung: Eigenkapital vor FremdkapitalAuch in diesem Projekt möchte sich die Agri Terra treu bleiben und dieInvestments in die Zielgesellschaften ausschließlich durch Eigenkapitalfinanzieren. Die Initiatorin des AIF wurde bereits im Dezember 2012 gegründetund umfasst mittlerweile rund 40 Unternehmen weltweit. Die beidenGeschäftsführer Carsten und Michael Pfau investieren seit rund 25 Jahren inParaguay, primär in Landwirtschaft und Immobilien. Nach 2 fertiggestellten undin Betrieb befindlichen Orangenplantagen und einem großen Gewächshauskomplex,wurde kürzlich die Bepflanzung einer dritten Plantage begonnen. Insgesamtbefinden sich über 250.000 Zitrusbäume und mehr als 30 Gewächshausanlagen inVerwaltung der Agri Terra Gruppe.Pressekontakt:Agri Terra KGGut MöschenfeldSt.-Ottilien-Weg 1185630 GrasbrunnDeutschlandmailto:erfahrungen@agri-terra.nethttp://www.agri-terra.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/132475/4985292OTS: Agri Terra Gruppe