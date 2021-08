OCC günstigster Anbieter und Gesamtsieger / Versicherungsvergleich bei CLASSIC CARS (FOTO)

Lübeck (ots) - Beim Versicherungsvergleich der Zeitschrift CLASSIC CARS (Heft

Fazit von CLASSIC CARS im Testbericht: "Auch das Einsparpotenzial ist gewaltig:So muss man etwa für einen All-Risk-Tarif der OCC bei einem Oldtimer mitH-Kennzeichen satte 2000 Euro weniger zahlen als beim teuersten Anbieter."OCC-Geschäftsführerin Désirée Mettraux : "Dank unserer Digitalisierungsstrategiekönnen wir unser Produkt datengetrieben optimieren und dennoch die Beiträgeniedrig halten. Wir kombinieren unsere Expertise mit den Wünschen unsererKundinnen und Kunden. Der Testsieg belegt: Wir bieten erstklassigeVersicherungsprodukte und hervorragende Preise."Marcel Neumann, Chief Market Officer bei OCC : "Der Versicherungsvergleichzeigt, dass wir mit unseren Produkten und Tarifen die Bedürfnisse unsererKundinnen und Kunden bestmöglich bedienen können. Eine erfreuliche Bestätigung,dass wir auch als Erfinder der Oldtimerversicherung immer noch am Puls der Zeitsind."Die Zeitschrift AUTO ZEITUNG CLASSIC CARS (Bauer Media Group) erscheintmonatlich und erreicht so über 214.000 Leser.Über OCCOCC Assekuradeur (1984 gegründet) ist Marktführer im Segment derSpezialversicherungen für Oldtimer, Youngtimer und hochwertige Sportwagen in derkompletten D-A-CH-Region. Das Unternehmen beschäftigt an seinen Standorten inLübeck, Wien und Zürich über 100 Mitarbeiter. Mehr Informationen unter:http://www.occ.euPressekontakt:OCC Assekuradeur GmbHUnternehmenskommunikationDorian RätzkeWielandstraße 14b-c23558 LübeckTel. 0451 871 84 224E-Mail: mailto:presse@occ.euWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/140927/4985296OTS: OCC Assekuradeur GmbH