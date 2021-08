WIESBADEN (ots) - * Landwirtschaftszählung 2020: Mit 83 % standen Rinder

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis der endgültigen Ergebnisseder Landwirtschaftszählung mitteilt, wurden am 1. März 2020 83 % der Rinder imLaufstall und 79 % der Schweine auf Vollspaltenboden gehalten. Mit einem Anteilvon 65 % dominierte bei der Haltung von Legehennen weiterhin die Bodenhaltung.2010 lagen die Anteile bei 74 % (Rinder im Laufstall), 67 % (Schweine aufVollspaltenboden) und 66 % (Legehennen in Bodenhaltung).Rinder: Deutlicher Rückgang der Anbindehaltungsplätze um 62 %Am 1. März 2020 gab es in Deutschland 99 300 Betriebe, die ihre Rinder inStallungen hielten, mit insgesamt rund 11,5 Millionen Stallhaltungsplätzen. Miteinem Anteil von 83 % aller Haltungsplätze war die Laufstallhaltung dievorherrschende Haltungsform. Lediglich bei 10 % der Haltungsplätze waren dieRinder in Anbindehaltung untergebracht und 7 % entfielen auf weitereHaltungsverfahren, wie z.B. Kälberiglus. Insgesamt verringerte sich die Anzahlder Haltungsplätze für Rinder seit dem Jahr 2010 um 2,6 Millionen (-18 %). Dendeutlichsten Rückgang von Haltungsplätzen verzeichnete die Anbindehaltung: DerenZahl sank von 3,0 Millionen (2010) auf 1,1 Millionen (2020) und damit um rund 62%. 7 % aller Haltungsplätze hatten 2020 einen Zugang zu einem Laufhof.Im Laufe des Jahres 2019 konnten 3,6 Millionen Rinder und damit rund 31 % allerRinder in Deutschland auf Weiden grasen. Im Zehnjahresvergleich zeigt sich einRückgang der Weidehaltung, da 2010 noch 37 % der Rinder die Möglichkeit zumWeidegang hatten.Regional gibt es große Unterschiede in der Weidehaltung: In Bayern, demBundesland, in dem die meisten Rinder gehalten werden, lag der Anteil derWeidenutzung mit 17 % deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. In Niedersachsen,dem Land mit dem zweitgrößten Rinderbestand hatten 34 % der Rinder eineMöglichkeit zur Weidenutzung.Schweine: 96 % der Haltungsplätze mit Spaltenboden ausgestattetZum Stichtag 1. März 2020 hatten in Deutschland 34 800 Betriebe rund 27,8Millionen Stallhaltungsplätze für Schweine. 2010 waren es noch 65 200 Betriebe(-47 %) mit 28,5 Millionen Stallhaltungsplätzen (-3 %). Der Vollspaltenboden ist2020 weiterhin das dominierende Haltungsverfahren. Im Zehnjahresvergleich hatdie Ausstattung der Ställe mit Vollspaltenboden von 67 % auf 79 % zugenommen,während nur noch 17 % der Haltungsplätze für Schweine 2020 aus Teilspaltenbödenbestanden (2010: 25 %). Andere Haltungsverfahren, wie beispielsweise